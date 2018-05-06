استقبل وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري بمكتبه بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة اليوم (الأحد)، سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.وقدم السفير أسامة نقلي خلال اللقاء نسخة من أوراق اعتماده كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية.ونقل السفير أسامة نقلي خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير للوزير سامح شكري.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض مجمل العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.حضر اللقاء مدير مكتب وزير الخارجية المصري السفير خالد جلال ومساعد وزير الخارجية مدير إدارة المراسم السفير أيمن مشرفة.