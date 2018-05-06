احتفل فريق مانشستر سيتي رسمياً بتتويج الفريق بطلا للدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد نهاية مباراته مع ضيفه هادرسفيلد بالتعادل السلبي في الجولة الـ 37 قبل الأخيرة من المسابقة .وكان مانشستر سيتي توج بطلاً قبل ثلاثة أسابيع للمرة الخامسة في تاريخه، علماً بأن اللقب هو الثالث أيضا في آخر سبعة مواسم.وتسلم لاعبو مانشستر ميدالياتهم بعد المباراة قبل أن يرفع القائد البلجيكي فانسان كومباني الكأس وسط احتفالات في المدرجات .وكان مانشستر سيتي عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز (30 فوزاً بالتساوي مع تشلسي) ويستطيع تحطيم رقمين إضافيين في عدد النقاط (95 لتشلسي موسم 2004-2005) حيث يملك 94 نقطة مع مباراتين متبقيتين له ، بالإضافة إلى أكبر عدد من الأهداف الذي يملكه تشلسي أيضا برصيد 103 أهداف موسم 2009-2010 (سجل حتى الان 102) .