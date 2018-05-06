خسر الاتحاد أولى مبارياته أمام المحرق بنتيجة 73/88 في البطولة الخليجية 38، والتي افتتحها اليوم سليمان بن حمود بن علي البوسعيدي نائب الأمين العام لمجلس وزراء عمان، في مسقط بمجمع السلطان قابوس.



وظهر الاتحاد بمستوى متواضع ولم يقدم لاعبيه المحترفين الأجانب المستوى المأمول، خاصة الأمريكي واتكينز ويليامز، والمقدوني ماركو ديوكوفيتش.



ويلعب الاتحاد عند الساعة الخامسة عصرا غدا الاثنين مع العربي في لقاء مهم، يجدد فيه فوزه الأمل في التأهل لدور نصف النهائي، وتعني خسارته أنه سيكون أول المغادرين للبطولة.



وفي لقاء ثاني، خسر نزوى العماني مستضيف البطولة أمام الريان القطري بنتيجة 55/74