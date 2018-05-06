أصدر أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي عدداً من القرارات التطويرية بالأمانة، وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات وسعياً لرفع مستوى أداء العمل بالأمانة مع الإستفادة من الكفاءات الإدارية المؤهلة.وشملت قرارات أمين الجوف، تكليف الموظف مقبل بن نصير اللاحم مديراً لإدارة الصيانة بالإضافة إلى عمله مديرا عاما للنظافة، وتكليف الموظف صالح بن عبدالمحسن الضبعان مديرا لإدارة المتابعة، وتكليف الموظف أنور بن عنان الرويلي بمكتب الأمين، وتكليف الموظف نواف بن عبيد العتيبي مديرا لإدارة الحدائق والتجميل.وأكد المهندس الغامدي على أن الأمانة تحرص على تطوير جميع إداراتها ودعمها بشكل يتلاءم مع المرحلة، والذي يسهم في تطوير القطاع البلدي.وقد عبّر الموظفون المكلفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة الجوف على منحهم هذه الثقة والتي ستكون حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهد بما يَصْب في مصلحة العمل وخدمة الصالح العام.