قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن ‏مليشيا ‏الحوثي الانقلابية في بلاده، ارتدت عن ‏التوافق الذي تم في مؤتمر ‏الحوار الوطني لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها ‏الدخيلة لزعزعة أمن ‏واستقرار اليمن والمنطقة .وجدد هادي خلال لقائه في مدينة الرياض عضو ‏مجلس ‏الشيوخ البلجيكي الان ديستيكيه وعددًا من ‏أعضاء ‏البرلمان موقف الحكومة الشرعية الثابت و‏الداعم ‏للسلام العادل المبني على المرجعيات ‏الثلاث .وثمن الرئيس هادي - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية - دور بلجيكا في إطار دول ‏الاتحاد ‏الأوروبي ودعمها لليمن في مختلف ‏المجالات ‏ومنها الجوانب الإنسانية والتنموية ، متطلعًا إلى ‏تعزيز وتطوير وتفعيل الدور البلجيكي ‏لما فيه ‏مصلحة الشعب اليمني الذي يمر بظروف ‏صعبه ‏واستثنائية في هذه المرحلة الراهنة .من جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكي ‏موقف ‏حكومة بلادهم الداعم لليمن وتقديمها ‏للمساعدات ‏الإنسانية والتنموية عبر المنظمات ‏الدولية و‏من خلال الدعم المباشر الذي وصل خلال ‏العام ‏الماضي إلى نحو 12 مليون دولار ‏لمصلحة ‏الجوانب الإنسانية في اليمن.