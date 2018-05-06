تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي اليوم, انطلاقة اختبارات نهاية العام الدراسي في مدارس التوأمة، شملت عدداً من المدارس الثانوية والمتوسطة، اطلع خلالها على سير الاختبارات والأجواء التربوية المهيأة للطلاب حتى يتمكنوا من أدائها بكل يسر وسهولة.وكان أكثر من 60 ألف طالباً وطالبة في منطقة نجران والمكاتب التابعة قد انتظموا في قاعات الاختبار للفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وفق خطة التوأمة المعممة على المدارس المنفذة بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية، حيث يراقب الاختبارات مشرفي إدارة الإشراف التربوي.من جانبه أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي بتعليم نجران عبدالله الشهري، أن اللجان المشكلة من البنين والبنات قامت بزيارة المدارس للوقوف على جاهزيتها وفق خطة زيارات لمشرفي الإدارة والمكاتب التابعة لها حيث تم تجهيز لجنة لجمع التقارير وفرزها وتدوين الملاحظات التي ترد من المشرفين الزائرين ومعالجتها بشكل يومي، حيث تتواجد هذه اللجنة في إدارة الإشراف التربوي يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً لاستقبال التقارير لجميع الفترات .وأفاد أن المدارس عملت على تهيئة الأجواء المناسبة من خلال تهيئة القاعات وتسميتها بالعديد من الأسماء التي تربط الطلاب بمجتمعهم وتضمن لهم حق التميز من خلال وضع أسماء الشهداء والمرابطين وأسماء الطلاب المتفوقين، وأيضاً أبرز المعالم السياحية والأثرية بالمنطقة، ومسميات الرموز والأعلام من العلماء والمثقفين والاحتفاء بالمنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، إضافة إلى تزويد الطلاب والطالبات بالمياه والعصائر لضمان قضائهم فترات الاختبارات بيسر وسهولة.