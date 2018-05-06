قدم الأهلي المصري شكوى رسمية ضد الحكم السنغالي الذي قاد مواجهته أمام الترجي التونسي، احتجاجا على القرارات التحكيمية الجدلية.وأكد المدير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبدالمنعم شطة، أن مسألة الاعتراض الدائم على التحكيم الإفريقي مأخوذ في عين الاعتبار، ومن أجل ذلك استحدث نظام للعمل به في البطولات الإفريقية.وأضاف في تصريحات إذاعية: «قررنا منذ فترة أن يتم إبعاد أي حكم أثار أزمة لأي ناد من إدارة مبارياته في المستقبل، وبالنسبة للأهلي لم يتقدم بأي شكوى ضد الحكم السنغالي في مباراة الترجي للموسم الماضي، وبالتالي كان تعيينه أمرا عاديا، كون لا توجد شكوى سابقة ضده».من جهة أخرى، تجري استعدادات الأهلي على قدم وساق لمواجهة أياكس الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي الذي يقام بالإمارات 11 مايو الجاري، ومباراة كمبالا سيتي في الجولة الثانية من مباريات دوري المجموعات لبطولة إفريقيا المقرر لها يوم 15مايو الجاري.وحصل لاعبو الأهلي على راحة 48 ساعة عقب مواجهة الترجي التونسي التي أقيمت على ملعب برج العرب الجمعة الماضي في أولى مباريات الفريق في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما ستغادر بعثة الأهلي إلى أوغندا عقب مواجهة أياكس لخوض مباراته الثانية في دوري المجموعات.