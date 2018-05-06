استدعى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الحكم السعودي خالد الزغيبي للمشاركة في أربع بطولات خارجية للدوري العالمي والتي ستقام في الصين واليابان أبرزها نهائيات بطولة العالم التي تحتضنها الأخيرة بين شهري سبتمبر وأكتوبر.وتم ترشيح الحكام من المصنفين عالمياً لدى الاتحاد الدولي والتي يرأسها الأرجنتيني ولي باريدس.من جانبه، أشاد رئيس لجنة الحكام الرئيسية عبدالله العدوان، بمستوى الزغيبي والذي ترشح لأربع بطولات عالمية متعاقبة وهذا بلاشك شرف لنا في اللجنة الرئيسية كونه يمثل جميع حكام المملكة في تلك المحافل الدولية.وقال:"حكامنا يشرفوننا في البطولات الخارجية وعلى جميع الأصعدة خليجياً وعربياً وآسيوياً وعالمياً وشاهدناهم يقودون نهائياتها، ولدينا حكام دوليون واعدون ومميزون وسيكون عدد منهم قريبا في حكام النخبة الدولية.من جهته، قدم الحكم العالمي خالد الزغيبي ثمن الدعم اتحاد اللعبة للحكام وتخصيص الدورات والبرامج من خلال إحضار أفضل المحاضرين الدوليين عالمياً وآسيوياً وتطبيق كل ماهو جديد بالتحكيم، متمنيا التوفيق في المشاركات الدولية القادمة.