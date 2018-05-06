خمسون ألف ريال، أثارت سخطا وجدلا بين الفائز بالمركز الثاني في بطولة المملكة للبلوت سعود العنزي واتحاد الرياضات الذهنية، بعد احتجاج الأول على إيداع مبلغ 250 ألف ريال عوضا عن 300 ألف بحسب الشيك المسلم له من قبل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.وأوضح سعود العنزي في اتصال مع «عكاظ»، أنه سيلتقي اليوم مع الجهة المعنيّة لحسم الأمر وبعدها لكل حادثة حديث، رافضا التعليق على الموضوع بشكل دقيق.ورد اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية عبر حسابه الرسمي «تويتر» على العنزي، مؤكدا أن جائزة المركز الثاني في بطولة المملكة للبلوت 250 ألف ريال بحسب موافقة رئيس الهيئة والرياضة تركي آل الشيخ.وجاء احتجاج العنزي عبر تغريدات في حسابه على «تويتر»، إذ كتب في الأولى «ممنشناً» لوكيل الهيئة العامة للإعلام رجاءالله السلمي:«الأخ العزيز رجاءالله السلمي.. آمل منكم انصافي والأخذ بحقي.. فهذا شيء غير معقول يتم استلام شيك بمبلغ ٣٠٠ ألف ويتم تحويل ٢٥٠ ألف، حاولت الوصول لكم دون جدوى».وفي الأخرى «منشن» لآل الشيخ قائلا:«أريد حقي بذلك ومحاسبة المتسبب بالتقصير ولن أسامح أي شخص تسبب بأكل حقي، فهذا شي غير مرضٍ ومعقول، وهل يرضيك أن تسلمنا شيكا بـ٣٠٠ ألف ويتم تحويل مبلغ ٢٥٠ ألف ويقولون خطأ مطبعي وحاولت الوصول لك دون جدوى».ليأتي بعد ذلك رد اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية وحمل فحواه:«: ‬⁩‏أخي الكريم.. الجائزة التي وصلتكم هي جائزة المركز الثاني بمبلغ 250 ألف ريال وفقاً للبيان الذي سبق إعلانه».‏‫