يغادر طاقم التحكيم الدولي بقيادة حكم الساحة فهد المرداسي والحكمين المساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في ورشة عمل خاصة بالحكام الآسيويين المشاركين في قيادة مباريات كأس العالم التي تستمر حتى الثلاثاء القادم، وسيعمل طاقم التحكيم على الاستعداد لضبط نهائي كأس الملك.يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في وقت سابق تكليف طاقم التحكيم المكون من فهد المرداسي والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري بإدارة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي.