من المنتظر أن يشهد ملعب دي بوتاركي الظهور الرسمي الأول للمحترف السعودي في فريق ليفانتي الإسباني فهد المولد، عقب وجود اسمه ضمن قائمة (18) لاعبا الذين تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني لمباراة ليجانيس في الدوري الإسباني.ويترقب المولد فرصة المشاركة مع فريقه الذي تأكد بقاؤه في الليغا الإسبانية، إذ يملك فريق ليفانتي 40 نقطة قبل مباراة الليلة، ويطمح النجم السعودي في تدوين اسمه كأول لاعب يشارك في مباراة رسمية ضمن مباريات الدوري الإسباني، وسيحمل المولد الرقم 25 في القميص الذي سيرتديه في مباراة فريقه أمام ليجانيس الليلة.