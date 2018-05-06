استقبل نائب أمير منطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) بمكتبه بالإمارة, فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الحمام، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه رئيساً للمحكمة التجارية بالمنطقة.وقدم نائب أمير منطقة الشرقية التهنئة لفضيلة الشيخ الحمام بمناسبة تعيينه، مؤكداً أن افتتاح المحكمة التجارية بالمنطقة جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده بتوفير كل ما يخدم المواطن والمقيم في مختلف مناطق وطننا العزيز وإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن.ودعا نائب أمير المنطقة رئيس المحكمة التجارية بالمنطقة الشرقية لمضاعفة الجهود والعمل الجاد والمخلص لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن, مجدداً حرص ومتابعة إمارة المنطقة وتعاونها التام مع مختلف الجهات والقطاعات الحكومية بالمنطقة الشرقية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لكل ما يعود بالخير والفائدة على الجميع.