أصبح يوفنتوس على بعد نقطة من إحراز اللقب للموسم السابع على التوالي، وذلك بفضل جاره اللدود تورينو الذي أجبر نابولي على الاكتفاء بالتعادل معه 2-2 على ملعب الأخير «سان باولو» الأحد في المرحلة 36 من الدوري الإيطالي.ويمكن القول أن يوفنتوس ضمن منطقيا اللقب بسبب فارق النقاط الست الذي يفصله عن نابولي قبل مرحلتين على ختام الموسم والفارق الكبير في الأهداف (+61 للأول مقابل +45 للثاني)، علما أنه يحتكم عادة إلى نتيجة المواجهتين المباشرتين بين الفريقين، لكن كل منهما فاز بنتيجة واحدة 1-0 خارج ملعبه، وبالتالي سيكون فارق الأهداف بالمجمل الفاصل بينهما في حال التعادل بالنقاط.وكان الفريق الجنوبي بحاجة إلى الفوز بمباراة اليوم (الأحد) من أجل الابقاء على آماله باحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بعد خسارته في المرحلة السابقة أمام فيورنتينا 0-3 ما سمح ليوفنتوس بالابتعاد عنه بفارق 4 نقاط.وبعد فوز يوفنتوس على ضيفه بولونيا 3-1 أمس السبت، وسع فريق «السيدة العجوز» الفارق الذي يفصله عن رجال المدرب ماوريتسيو ساري إلى 7 نقاط قبل مرحلتين على ختام الموسم، وبالتالي كان نابولي بحاجة إلى تقليصه مجددا لأربع من أجل الابقاء على آماله باللقب، لاسيما أن عملاق تورينو يحل الأحد المقبل ضيفا على روما.