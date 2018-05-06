أدرجت وزارة الحج والعمرة اليوم نتائج تقييم شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي عملت خلال موسم حج العام الماضي ١٤٣٨هـ في حسابات الشركات.

وسمحت الوزارة للشركات الاعتراض على نتائج التقييم لمدة يومين فقط (اليوم، الإثنين، وغدا الثلاثاء)، مشددة على أن الاعتراض لن يشمل بأي حال من الأحوال ما سبق دراسته من قبل فرع الوزارة بمكة عن زيارات لجان المتابعة والمراقبة.

وبينت الوزارة أنه تم إدراج استبيان رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم وسيتم احتساب هذا المعيار ضمن نتائج التقييم مشيرة إلى أن نتيجة الاستبيان غير قابلة للاعتراض لأنها تعكس وجهة نظر المستفيد من الخدمة وأن عرضه يأتي رغبة من الوزارة لأن تبادر الشركات في معالجة الملاحظات التي أوضحها الحجاج عّن الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج هذا العام والمواسم القادمة.