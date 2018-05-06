تسلّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تقريراً مفصلاً عن أنشطة المعهد العلمي بالباحة لعام 1438 - 1439هـ، كما تسلم تقريراً مماثلاً عن مراكز اختبارات التعليم عن بعد للبكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، مدير المعهد العلمي بالباحة عبدالله بن مشرف زربان الغامدي، يرافقه وكيل المعهد وعدد من المشرفين والمنسقين.واستعرض الغامدي الأعمال الجار تنفيذها في المعاهد العلمية بالمنطقة المتضمنة، الانتهاء من ترميم مبنى المعهد في محافظة بلجرشي، والانتهاء من مشروع الربط المرئي الداخلي والخارجي في المعاهد العلمية بالباحة والمندق وبلجرشي، كما اطلع على مراحل تنفيذ مبنى المعهد العلمي بمحافظة العقيق.وبين أن مراكز اختبارات التعليم عن بعد للبكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمنطقة تبلغ خمسة مراكز, أربعة للطلاب, ومركز للطالبات بما يزيد عن 1000 طالب وطالبة، منوهاً بما تحظى به المعاهد العلمية في المنطقة من دعم ومتابعة ولاة الأمر، معرباً باسمه وجميع منسوبي المعاهد العلمية بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته وحرصه لكل ما من شأنه خدمة جميع منسوبي المعاهد العلمية بالمنطقة.وأشاد الأمير حسام بن سعود بالدور العلمي والأكاديمي الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنشر وتعليم مختلف العلوم من خلال معاهدها العلمية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة، مثمناً ما توليه القيادة الرشيدة من حرص ودعم لكل البرامج والأنشطة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء هذه البلاد المباركة.وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة الباحة هدية تذكارية بهذه المناسبة.حضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري, ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.