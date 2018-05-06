تابع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، توجه أكثر من 300 ألف طالب وطالبة صباح اليوم في مرحلة التعليم العام والجامعي، والكليات الجامعية، والكليات التقنية، والمعاهد الفنية، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.واطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على سير اختبارات الطلاب والطالبات، مؤكداً حرصه واهتمامه بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك اليوم (الأحد)، بمدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه بالإمارة، الذي اطلع أمير منطقة تبوك على تقرير عن سير الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس المنطقة.من جهته أعرب مدير التعليم, عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من متابعة من أمير منطقة تبوك واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.