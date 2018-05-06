استقبل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، في مكتبه بالوزارة، اليوم (الأحد)، رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي، والوفد المرافق.ورحب وزير الحرس الوطني برئيس مجلس علماء باكستان، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، منوهاً بجهود فضيلته في تنمية العلاقاتالعريقة بين البلدين، وبعمق العلاقات التاريخية والإسلامية والأخوية بين البلدين الشقيقين.ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس علماء باكستان بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط باكستان بالمملكة، منوهاً بالدور الريادي الداعم للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والاهتمام بكل القضايا الاسلامية.وأشار إلى أن مواقف المملكة معروفة ومحمودة ومشهودة من قضايا المسلمين في كل مكان، مشيداً بالدور العظيم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تسخير الامكانات كافة وتوفير أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمان.