نشرت الأسرة المالكة البريطانية اليوم (الأحد)، أول صورتين رسميتين للأمير لويس الذي ولد قبل أيام.وفي إحدى الصور تحمله شقيقته الأميرة تشارلوت التي تبلغ من العمر 3 سنوات. ولد لويس الخامس في ترتيب ولاية العرش في 23 أبريل نيسان، وكان يزن 3.83 كيلوجرام وقت مولده. والتقطت كيت ميدلتون دوقة كمبردج وزوجة الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث الصورتين في قصر كينزنجتون. وفي الصورة الأولى التي قال القصر إنها التقطت يوم 26 أبريل، يظهر لويس وهو يرتدي سترة وسروالا أبيض راقدا على وسادة بيضاء. أما الصورة الثانية فتحمل فيها تشارلوت شقيقها الأصغر وهو نائم والتقطت في الثاني من مايو أيار. وطبقا للتعديل الذي أجري على القانون في عام 2013، فإن تشارلوت ستصبح أول أميرة لن يحل محلها شقيقها في ترتيب ولاية العرش.وقال مسؤولون بالقصر إن لويس لن يكون مع باقي أفراد أسرته في حفل زفاف عمه الأمير هاري، الذي سيقام في 19 مايو على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل.