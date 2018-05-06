أربك تسرب أسئلة مادة العلوم للصف الأول متوسط (إحدى مواد الاختبارات المركزية المقررة هذا العام)، أربك الوسط التعليمي في الطائف، وخاصة في المدارس المتوسطة، بعدما اكتشف المعلمون والطلاب على قاعة الاختبار أنها فعلا هي نفسها الأسئلة التي تم تسريبها يوم السبت في الليل.



وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اكتشفت فجر اليوم (الأحد) الموافق 20/ 8/ 1439هـ، تسرب أسئلة مادة العلوم للصف الأول متوسط، وهي إحدى مواد الاختبارات المركزية المقررة هذا العام، وحيث أن الأسئلة أرسلت إلكترونياً مشفرة عبر نظام «نور» وباليوزر الخاص بقادة وقائدات المدارس، ثم أرسلت بعد ذلك كلمات المرور السرية على الجوالات الشخصية لقادة وقائدات المدارس بعد تدقيقها ومطابقتها عبر نظام «نور» حرصاً على سرية الأسئلة ونظراً لضيق الوقت وصعوبة استبدال الأسئلة الأساسية بالبديلة لتباعد المدارس المتوسطة، والتي تتجاوز 500 مدرسة متوسطة في محافظة الطائف والمحافظات الخمس التابعة لها تعليمياً، وحرصاً على عدم إرباك الميدان، فقد رأت الإدارة سير الاختبارات بشكلها الطبيعي، وتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في القضية والرفع بالتوصيات في أسرع وقت، لاتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها ومعالجة الموضوع وفق ما تراه اللجنة.



هذا وأكدت مصادر لـ«عكاظ» عدم وجود نية لإعادة الاختبار للطلاب رغم تسرب الأسئلة. هذا وكانت أسئلة اختبار العلوم المركزية، قد تسربت بشكل كبير ليل يوم (السبت) في مواقع التواصل الاجتماعية، وتناقلها كثيرون في رسائل الواتساب، وبين القروبات، وظل أولياء الأمور والطلاب بين مشكك في صحة الأسئلة، وبين مؤكد. حتى تفاجأ الجميع في قاعة الاختبار أنها نفس الأسئلة التي تم تسريبها.