أعدت قنوات اقرأ الفضائية باقة من البرامج الروحانية والاجتماعية والثقافية لشهر رمضان المبارك، مكونة من 25 برنامجاً نوعياً تتناول مختلف الجوانب الشرعية، الثقافية، الاجتماعية، إضافة إلى برامج الأسرة والمطبخ.

ومن أهم هذه البرامج برنامج الفرائد المكية مع الشيخ صالح المغامسي، برنامج الشمائل النبوية مع الدكتور محمد النابلسي، برنامج فتاوى رمضانية مع الدكتور عبدالله المصلح (مباشر)، برنامج المرآة مع الدكتور محمد القضاة ويحاوره الإعلامي محمد الجعبري، برنامج حائر مع مصطفى حسني، برنامج مطبخك مع الشيف شادي زيتوني (برنامج الطبخ الأعلى مشاهدة في رمضان)، برنامج صحتك على الطاولة مع منى اليسير، برنامج اسجد واقترب مع الدكتورة رفيدة حبش، برنامج في رحاب طيبة مع وائل رفيق (مباشر).

كما أعدت فقرات درامية شيقة للسهرة وبرنامج المنوعات المميز ( يسعد مساكم ) والعديد من البرامج المباشرة والمسجلة وضعتها اقرأ في الخريطة البرامجية لشهر رمضان المبارك، كما تلبي هذه الباقة من البرامج ذائقة أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وترتقي برغباتهم من خلال إعلام هادف في إطار روحانية هذا الشهر الفضيل.

وتم تصوير البرامج في مختلف دول العالم بدءا من استوديوهات شركة اقرأ في جدة وعمان والقاهرة، كما تم تصوير بعض البرامج في بيروت والرياض وكينيا، إضافة إلى تغطيات حصرية لاهم الفعاليات ونقل أجواء رمضان في القاهرة، الرياض، جدة، أبو ظبي، المنامة، وباريس والعديد من البرامج والتغطيات التي تشاهدونها على قنوات اقرأ بلغاتها الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، كما أرشفت اقرأ الحلقات كاملة على موقع قنوات اقرأ تابع tabie.net.