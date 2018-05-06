يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب اجتماع دورته التاسعة والأربعين الأربعاء القادم برئاسة الجزائر، لمناقشة عدد من القضايا الإعلامية المهمة، في مقدمتها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.وفِي هذا الإطار، بدأت اليوم الاجتماعات التحضيرية للمجلس باجتماع مائدة مستديرة للمنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية ذات صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.وتستكمل الاجتماعات التحضيرية غداً الاثنين بعقد اجتماع الدورة الحادية والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربي، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته التاسعة الذي يعقد بعد غد الثلاثاء برئاسة السعودية، على أن تختتم سلسلة الاجتماع بعقد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب الأربعاء القادم برئاسة الجزائر.وأوضح مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل، في تصريح له اليوم (الأحد)، أن فعاليات المجلس الوزاري ستشهد الاحتفال بيوم الإعلام العربي وتسليم جوائز التميز الإعلامي في مجال التليفزيون لعام 2018.وأشار إلى أن مشروع جدول أعمال الاجتماعات يتضمن مجموعة من البنود التي تتصل بالقضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامي، وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، ومن أهمها الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذاً لقرارات القمة العربية في الظهران، إضافة إلى التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج ويوم الإعلام العربي وجائزة التميز الإعلامي العربي.وتناقش اللجنة الدائمة للإعلام المحور الفكري للدورة العادية الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب وما يُستجد من أعمال الدورة العادية الـ48، إلى جانب الخطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واختيار عاصمة الإعلام العربي، والمشاركة العربية (جامعة الدول العربية) كضيف شرف في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.