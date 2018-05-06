كرم الملحق الثقافي في لندن، الدكتور عبدالعزيز المقوشي، مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر، عقب رعايتها ملتقى التطوع في لندن، الذي جمع كافة الأندية الطلابية والجمعية العلمية السعودية، والأفراد العاملين في المجالات التطوعية في كافة بريطانيا.



وتسلم درع التكريم مدير مكتب الصحيفة بالمدينة المنورة الزميل حسن النجراني.



ورعت «عكاظ» الملتقى الذي جمع المتطوعين تحت مظلة الملحقية الثقافية في لندن، والذي هدف إلى تعزيز الصورة الذهنية عن السعودية الدولة والإنسان خلال رحلة الابتعاث، كما ركز على المبادرات الطلابية التطوعية في بلد الابتعاث، ودورها في رسم صورة مشرقة عن المملكة العربية السعودية.