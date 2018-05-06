كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعداد المدربين الذين شملتهم حركة النقل السنوية، والبالغ عددهم 844 مدربا، حيث اعتمد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني حركة النقل للمدربين من أعضاء هيئة التدريب بالكليات التقنية وفروع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للعام 1438/ 1439 هـ.

وبلغ عدد المدربين المشمولين بالنقل 844 مدربا من أصل 2650 مدربا، بنسبة تقدر بـ 32% من إجمالي أعداد المتقدمين لحركة النقل.

وأكد مدير الإدارة العامة لهيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالعزيز الهزاني على حرص المؤسسة بتسهيل إجراءات منسوبيها وتوفير البيئة المناسبة لهم مما يساهم في تطوير العملية التدريبية.

وأوضح الهزاني أن المعايير التي تم اختيار المدربين من خلالها مبنية على احتياج الوحدات التدريبية، ومن أهم تلك المعايير عدد سنوات الخبرة، متمنياً تحقيق رغبات المتقدمين الذين لم يتم تحقيق رغباتهم في حركات النقل.