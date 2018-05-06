أعلن وزير النقل الدكتور نبيل العامودي البدء ببناء مطار القنفذة بنهاية العام الحالي 2018 وسيتم تنفيذه خلال عامين، كاشفاً أن عام 2018 بمنطقة مكة المكرّمة سيكون عاماً تحولياً، موكداً أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز أكبر بـ5 مرات، وبطاقة استعابية لـ50 مليون مسافر في العام، وستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في هذا الشهر.وأضاف في كلمته بمنتدى منطقة مكة المكرّمة الاقتصادي الذي انطلقت جلساته اليوم (الأحد)، برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى: إن قطار الحرمين سيبدأ التشغيل التجاري في الربع الثالث من العام الحالي 2018، مشيراً إلى أن طاقة قطار الحرمين الاستيعابية تبلغ 60 مليون راكب سنوياً.وأشار إلى أن طرق المملكة شهدت انخفاضاً في الحوادث، ونعمل مع عدد من الوزارات بينها «الصحة» و«الثقافة والإعلام»، وكل الوزارات وهيئة الهلال الأحمر وعدد من الهيئات بشأن خفض وفيات الطرق، ونهدف إلى تحقيق الأمان وتخفيف الحوادث خلال الأعوام القادمة، ووصلنا إلى تحقيق تقدُّم في مؤشرات السلامة، ونستهدف الوصول للتقدم أكثر وسيستمر التقدم ورفع معدلات الأمان ومعالجة النقاط السوداء (أماكن كثرة الحوادث).وبين أن الوزارة أنشأت منصّة «وصل» وهي منصّة إلكترونية تمكّن الجهات ذات العلاقة من المتابعة الآنية للعمليات التشغيلية، وكشف دمج مؤسسة سكة الحديد مع شركة سار؛ لتتولى «سار» الإشراف المباشر على البنية التحتية.وأضاف، أن مجموع أطوال الطرق بالمملكة يبلغ أكثر من 68 ألف كيلو متر وجارٍ العمل على توسيعها، فيما يبلغ عدد الجسور أكثر من 5000 جسر، إضافة إلى الطرق السريعة التي وصلت إلى 5000 كيلو متر والطرق الثانوية.