استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، 186929 طالباً وطالبة للمرحلة المتوسطة والثانوية في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، حيث اتخذت التدابير اللازمة وهيأت الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة بدون الشعور بالرهبة والخوف، وتقديم العديد من النصائح والتوصيات التي تعزز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد، ووفرت 800 مشرف ومشرفة من تعليم مكة المكرمة للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة تم إعدادها مسبقا لضمان انطلاقة ناجحة ومميزة.واستعدت العديد من المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال تحفيزهم وحثهم نحو الأداء الأفضل للتخلص من قلق الاختبارات، كما حققت بعض المدارس التهيئة النفسية والتربوية للطلبة أثناء اختباراتهم، وحرصت على استقبالهم في أول يوم من أيام الاختبارات وذلك عن طريق تقديم برنامج غذائي صحي أعدته في ساحات المدرسة، ونشر لوحات إرشادية تؤكد عليهم أهمية الانتباه لمواعيد الجدول الزمني للاختبار دون التواكل على الآخرين، فيما قدمت مدارس مكة المكرمة نصائح دينية تربوية أثناء تأديتهن الاختبار، وتم تهيئة الأجواء المدرسية لاستقبالهم ببرامج صحية وإرشادية متنوعة، موصيةً بطرق الاستذكار الفاعلة.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، أن الإدارة هيأت المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات على أكمل وجه وفي أجواء مثالية، لافتاً النظر إلى أن المدارس استعدت لاستقبال 91793 طالباً و95136 طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي.