تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم للصم اليوم (الأحد) لنهائيات بطولة كأس العالم الرابعة للصم التي تستضيفها كوريا الجنوبية 2020.وجاء تأهل الأخضر بعد أن حل خامساً في الترتيب بفوزه على ماليزيا بهدفين دون مقابل بواسطة راشد الدوسري وعبدالرحمن الجودي في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس في ختام البطولة الآسيوية الباسفيكية الرابعة التي استضافتها مدينة شانغون في كوريا الجنوبية والمؤهلة لكأس العالم تحت قيادة مدربه الوطني أحمد القنيطير ومساعده بندر البرقان.ويعتبر هذا التأهل هو الثاني للمنتخب السعودي للصم حيث كان التأهل الأول 2016 في إيطاليا، حيث يعد الأخضر هو المنتخب العربي الوحيد المتأهل لهذه البطولة.ونالت كوريا الجنوبية كأس البطولة بفوزها على اليابان التي حلت في المركز الثاني فيما جاءت إيران ثالثاً وتايلند رابعاً.وعبر رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني عن سعادته بتأهل الأخضر لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، مهدياً هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة ولرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مشيراً إلى أن التأهل جاء بعد جهد كبير ومواجهات صعبة، موجهاً شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز.