صرح المتحدث باسم حرس الحدود بأنه في إطار تنفيذ مهمات رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم خلال الفترة من 1439/8/6 وحتى 1439/8/18 إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 617 كيلوغراما، و55 غراما، من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم سبعة أشخاص، بينهم ستة إثيوبيين وشخص إريتري الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.وقد تمت إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهماتهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.