اختتمت أمانة المنطقة الشرقية ومركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك»، أمس (السبت)، فعالية «قيادتي التزام» التي أقيمت في مقر «سايتك» بمحافظة الخبر.وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن عدد المشاركات بالفعالية بلغ 1600 امرأة، وعدد المدربات 22 مدربة، وشارك بالفعالية 50 منظما ومنظمة، و12 جهة، كما حضر الفعاليات نحو 6000 زائرة وزائر.وبين أن الفعالية هدفت إلى غرس ثقافة القيادة الآمنة للسيارات، والتعريف بالقواعد المرورية ووسائل الحصول على رخص القيادة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي امتداداً لمبادرة الأمانة التي أطلقتها في كيفية القيادة الآمنة تزامنا مع السماح للمرأة بقيادة السيارة.وتضمنت الفعالية محاضرات، وورشة عمل بعنوان «دربك أخضر»، وورقة عمل بعنوان «حياتك أغلى من رسالتك»، إضافةً إلى عدد من الأنشطة الأخرى.