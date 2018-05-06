بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم (الأحد) تقديم خدماتها للنساء، في مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض، ولمدة خمسة أيام متتالية.وتقدم الوحدة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية، جميع خدمات السجل المدني من إصدار للهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار وتجديد سجل الأسرة وتسجيل واقعات الطلاق وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت»، كما أنها تعمل تحت إشراف فريق نسائي متخصص من القطاع.وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذه الزيارات تهدف إلى خدمة المواطنين في أماكن وجودهم، مبيناً أنها قدمت خدماتها في عدد كبير من المحافظات والقرى والقطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى العديد من الجامعات.وقال الجاسر: «إننا سنستمر -بإذن الله- في تنفيذ خطتنا المجدولة عبر زيارة مختلف المناطق والجهات، وخدمة الرجال أو النساء، عبر الوحدة المتنقلة».