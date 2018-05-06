عقد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اليوم (الأحد) ورشة العمل الثالثة تحت عنوان «البوابة الرقمية للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات: تفاعل وشراكة مع الأجهزة الحكومية»، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.وفي بداية الورشة ألقى مدير عام المركز الدكتور فيصل التميمي كلمة رحب فيها بالحضور، مستعرضاً جهود المركز في الآونة الأخيرة والممثلة في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي ومنسوبات الأجهزة الحكومية، ونشر الممارسات الصحيحة في التعامل مع الوثائق حسب اللوائح الصادرة في هذا الشأن.بعد ذلك قدم منسوبو المركز عرضاً مفصلاً عن بوابة المركز الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، من خلال نشر الوثائق الحكومية ذات الصفة التنظيمية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية للعموم، وتبيان آلية البحث في البوابة بعدة دلالات تشمل اسم الجهاز الحكومي وموضوع الوثيقة وتاريخ صدورها وغيرها من الدلالات، وعدد من الخدمات الرقمية التي تقدمها البوابة لتسهيل إجراءات العمل الوثائقي بين المركز وبقية الأجهزة الحكومية والتي تتضمن التزويد، الوثائق التخصصية، الإتلاف، الاستفسارات العامة، إضافة إلى قسم خاص بالخدمات الموجهة للأفراد خدمة للبحث العلمي.ومن جهه أخرى، قدم المركز عرضاً شاملاً لمهمات وواجبات الأجهزة الحكومية في تعاملاتها مع المركز، في سبيل الارتقاء بواقع إجراءات التعامل مع الوثائق والتي تتمثل في إنشاء لجان الوثائق وتبيان آلية عمل تلك اللجان.واختتمت الورشة بحلقة نقاش مفتوح بين مسؤولي المركز والحضور حول أبرز تحديات ومتطلبات العمل الوثائقي في الأجهزة الحكومية، وسعي المركز إلى تطوير العمل الوثائقي لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، وفق التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، للارتقاء بمستوى العمل الحكومي وتدعيم عملية صنع القرار في الأجهزة الحكومية لتحقيق تطلعات القيادة ودفع عجلة التنمية.