اختتمت أمس (السبت) ورشة عمل «رسم خارطة مستقبل الرياضات الإلكترونية في المملكة»، في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي، التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.وتم خلال الورشة إطلاق أول برنامج تجريبي للاقتصاد الرياضي في إطار سعي الهيئة لتحقيق اقتصاد رياضي مزدهر وأكثر تنافسية، إذ سعت وكالة التخطيط والتطوير بهيئة الرياضة من خلال هذه الورشة إلى خدمة المهتمين بأنواع الرياضات المختلفة، وإبراز الفرص الاقتصادية لهم بتصميم عدد من البرامج التجريبية للتعاون بين القطاعين العام والخاص.واجتمع في الورشة ممثلو الجهات الحكومية مع كبار المستثمرين في قطاع الألعاب الإلكترونية، لدراسة المنظومة البيئية المتكاملة للرياضات الإلكترونية ومناقشة أفضل الممارسات لمركز رياضات وألعاب إلكترونية في المملكة.وتم على هامش ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الرياضات الإلكترونية وشركة الاتصالات المتكاملة لاستضافة خوادم اتصال للشركات المطورة للألعاب الإلكترونية في المملكة.