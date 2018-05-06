كرّم مدير مكتب التعليم (غرب المدينة) الدكتور حميد الأحمدي وبحضور مساعديه عطيه المرعشي ومسلم البلادي، عددا من معلمي التربية البدنية بالمدارس التابعة للمكتب، نظير جهودهم على مدار العام و ما قدموه من أداء متميز ومبادرات أسهمت في تفعيل أنشطة وبرامج الرياضة المدرسية.

وأشاد الحميدي بما يقدم في الميدان التربوي من حراك رياضي على مستوى مدارس المكتب، مثمنا في الوقت نفسه تعاون القادة التربويين بالمدارس مع معلمي التربية البدنية وتهيئة كل مقومات نجاح تنفيذ الأنشطة الطلابية، ويأتي في مقدمتها النشاط الرياضي.

من جهته، عبّر مشرف التربية البدنية بمكتب غرب الدكتور عبدالعزيز العروي عن شكره لإدارة المكتب على هذا البادرة في تقدير المبدعين، وأثنى على ما قدموه من عطاء متميز بما يعكس الصورة المثلى لمعلم التربية البدنية، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

بدوره، ثمّن مشرف التربية البدنية فهد الجهني جهود الجميع، مؤكدا على أن قسم التربية البدنية بصدد إعداد فيديو لعرض مرئي يوثق إنجازات المعلمين المكرمين ومسوغات اختيارهم.

وتم تكريم كل من أيمن الأحمدي، سامي البلادي، سامي المغامسي، سامي الصبحي، وغازي الحجيلي، محمد قادري، نايف الردادي، ونور الجهني بشهادات تقدير، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.