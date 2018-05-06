استقبل أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم (الأحد)، المواطن علي بن مفلح بن علي القحطاني، الذي تنازل عن قاتل ابنه مفلح، لوجه الله تعالى دون أي مقابل.وأوضح أمير المنطقة لوالد المقتول، أن قيامه بالتنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة، وبادرة إنسانية نبيلة، وأن العفو والصفح من شيم الرجال، سائلاً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة.من جهته، قدَّم الأمين العام للجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير ونائبه، على دعمهما ومتابعتهما لجميع أعمال اللجنة، وحرصهما على أن لا يكون هناك أي مبالغة في العوض.وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى العفو والصفح عن الرقاب في قضايا القتل دون إكراه أو إجبار.