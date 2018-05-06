حقق نادي المدينة المنورة لذوي الاحتياجات الخاصة بطولة المملكة للسباحة لذوي الإعاقة الحركية والتي أقيمت في الرياض خلال اليومين الماضيين.وحصل على المركز الأول كل من اللاعب عبدالمجيد الرشيدي في سباق 25 مترا حرة، و25 مترا صدر، واللاعب عمرو رزق في سباق 25 مترا حرة و50 مترا حرة، واللاعب عبدالله الينبعاوي في سباق 25 مترا حرة و50 مترا حرة، واللاعب عبدالرحمن الصاعدي في سباق 50 مترا ظهر، كما حصل نادي المدينة على المركز الأول في سباق التتابع حرة، وفي سباق التتابع صدر.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المهندس يحيى سيف أن هذا الإنجاز يعد أحد إنجازات النادي المتوالية خلال الموسم الرياضي، والتي جاءت بتوفيق من الله للعام الثاني على التوالي، مباركا لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد تحقيق ابناءهم لهذا الإنجاز والذين يحضون برعايتهم ودعمهم.من جهته، قال مدير النادي ذياب الحجيلي: «السعادة غمرت الجميع في النادي وأهل طيبة عموما، إذ أصبح النادي علامة فارقة في تحقيق الإنجازات»، مثمنا لجميع أعضاء النادي في مجلس الإدارة واللاعبين جهدهم الذي آتى ثماره بتفوق واقتدار، كما وجه شكره للمدرب الوطني عبدالعزيز عطية الله الجهني على جهوده الكبيرة والتي أتت ثمارها بطولة ثانية في عامين متتاليين.