أعلن وكيل وزارة النفط والمعادن اليمني المهندس شوقي المخلافي، بدء الإنتاج بشكل متدرج من حقول العقلة التابع لشركة (أو إم في) للتصدير عبر منشآت القطاع (4) وميناء النشيمة بمحافظة شبوة والعمل على ربط إنتاج شركة صافر بها.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد المخلافي اهتمام الحكومة بالقطاع النفطي كونه يمثل مرتكز الاقتصاد الوطني لذلك يأتي اهتمام الوزارة دائما بالعامل كونه محور الارتكاز في التنمية، وتقديرها له لينال كافة حقوقه ويجد البيئة الضامنة والمناخ المناسب لإبداعه الخلاق والتطوير المستمر.وأشاد بجهود الإدارة والمهندسين والعاملين في شركة صافر الذين عملوا في أقسى الظروف وفي الوقت الذي لم يكن لديهم الموازنات التشغيلية ولا الرواتب وحافظوا على الشركة واستمرت في عملها الوطني لتزويد المواطنين بالنفط والغاز في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية دون استثناء.وقال المخلافي «إن معركتنا اليوم في القطاع النفطي هي معركة اقتصادية وعلينا أن ننجح فيها لتوازي المعارك في الجبهات العسكرية والسياسية والثقافية والإعلامية».