توقعت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم (الأحد)، تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية بدءاً من يوم غد (الاثنين)، حيث تنشط الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار.وتُصحب الرياح بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، وحفر الباطن، والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.ويستمر تأثير الأتربة المثارة يوم الثلاثاء ليصل متوسط سرعة الرياح الى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة خاصة خلال النهار، وتؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، بينما تكون متوسطة في مجملها على منطقة القصيم، ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم يمتد تأثيرها إلى منطقتي الرياض والشرقية يومي الأربعاء والخميس.وأورد التقرير أن تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة يبدأ من يوم الأربعاء تتحول معها الرياح إلى شمالية نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم وسط وشرق المملكة، وقد تتسبب في تكوّن عاصفة رملية تنعدم معها الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض.ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.