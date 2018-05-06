نظَّمت الملحقية الثقافية جناحاً للطلبة السعوديين الدراسين بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، في سياق احتفال الكلية باليوم الدولي في مركز المؤتمرات، بحضور ممثلين عن الملحقية الثقافية، ونائب قنصل عام المملكة بالإسكندرية محمد القحطاني.وأكدت الملحقية أهمية المشاركة في الفعاليات الثقافية، لإيصال رسالة المملكة الحضارية والثقافية إلى شعوب العالم، الذي يتحقق بمد جسور التواصل والتعاون في المحافل الثقافية بصورها المتعددة، كما تقوم الملحقية بدعم وتشجيع الطلبة بالمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقيمها الجامعات المصرية، وكل ما له علاقة بتوطيد وإثراء العلاقات الثقافية بين البلدين.وجذب الركن السعودي اهتمام ضيوف الحفل بما قدمه من عرض مميز للتراث السعودي والقهوة العربية والتمور والمأكولات الشعبية السعودية، وتفاعل جميع الزوار مع الفلكلور الشعبي السعودي "العرضة النجدية"، وصور تراث المملكة السعودية والألبسة التراثية التي حظيت باهتمام الجمهور، كما وزعت مطويات تعريفية عن رؤية 2030.من جهته، عبَّر عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية الدكتور أحمد محمد محمد عثمان، عن إعجابه بالمعروضات والأنشطة السعودية التي أسهمت في التعريف بتاريخ وثقافة المملكة وتطورها المستمر، وشكلت عاملاً رئيسياً في نجاح معرض التراث الثقافي، مؤكداً أن الطلاب السعوديين مميزون وحريصون على إنجاز مسيرتهم التعليمية على أكمل وجه.وأوضح أن هذا اليوم هو يوم التعارف والتعايش بين الشعوب والحضارات، يقدمون تراثها وأهم ما يميزها من عادات وتقاليد وثقافات، معتبراً أن الحفل يعد فرصة لزيادة الوعي العلمي والثقافي لدى الطلاب من خلال لقاء نظرائهم من مختلف دول العالم.