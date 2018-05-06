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تتواصل في مدينة إزمير التركية فعاليات التمرين العسكري المشترك (EFES 2018)، إذ نفذت الوحدات الخاصة من القوات البرية والبحرية إضافة إلى المشاة البحرية والطائرات المقاتلة من طراز «F 15 S» عدداً من المهمات التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة المشاركة، كالإنزال البحري للقوات والمعدات واقتحام الشواطئ والإنزال المظلي والقصف الجوي، حيث كانت التدريبات تتم على فترتين صباحية ومسائية.وأكد قائد التمرين العقيد البحري عبدالله الدريبي أن الوحدات السعودية المشاركة نفّذت جميع مهماته بكل دقة وإتقان؛ لافتاً إلى أن مثل هذه التمارين المشتركة تنفذ فيها العديد من السيناريوهات القتالية والتي تتطلب حضوراً ذهنياً وبدنياً عالياً لدى المشاركين.وأكد العقيد الدريبي أن مثل هذه التمارين يتم التخطيط لها مسبقاً حتى تتم الاستفادة من التمرين بشكل كامل.من جانبه، أشار المقدم البحري الركن محمد بن دليم القحطاني أن مشاركة مشاة البحرية في تمرين «إفيس 2018» تأتي ضمن الخطط التدريبية التي من شأنها رفع الكفاءة القتالية لدى منسوبي مشاة البحرية من ضباط وضباط صف، حيث إن التمرين اشتمل على عدد من التكتيكات العسكرية كالإنزال البحري وتأمين الشواطئ.من جهته، أكد المقدم الركن بدر بن صلاح الحربي أن هذا التمرين ذو أهمية عالية لما تشهده المنطقة من حروب حديثة غير نظامية في ظل تنوع مسارح العمليات، ما يتطلب احترافية عالية بالعمليات المشتركة والتخطيط الموحد بين القوات المنفذة لتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة والتدريب على القتال في ظروف الحروب غير النظامية باستخدام منظومة الأسلحة المشتركة؛ لاسيما أن هذا التمرين يحتوي على قوات متعددة الجنسيات باختلاف عقائدها العسكرية وبيئة ميدان المعركة، ما له الدور الكبير والإيجابي في تبادل الخبرات.كما أكد المقدم فرحان بن مبارك الدوسري على أهمية المشاركة في تمرين «إفيس 2018» التي تسهم بشكل إيجابي في صقل وتطوير المهارات القتالية لدى المشاركين، مشيراً إلى أن التمرين شهد العديد من العمليات العسكرية المتنوعة سواء باختلاف بيئة أرض العمليات أو نوعية القوات.ومن المتوقع أن تختتم فعاليات تمرين «إفيس 2018» يومي 24 و25 من شهر شعبان الجاري.