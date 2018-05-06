نوه مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية بمنطقة مكة المكرمة حسين قدير، بما لمسه من مناشط وجهود تقدمها جمعية نفع الخيرية، من خلال ما تقدمه من الدورات التدريبية والتأهيلية ضمن جهودها في تطوير أبناء وبنات الجمعية، لتعزيز مهارات مستفيديها من أبناء الأسر المحتاجة، وأبناء السجناء، والأيتام المسجلين لدى الجمعية، والأسر الفقيرة والمحتاجة، وتأهيلهم للعمل الحر أو التوظيف والاندماج في سوق العمل، والعمل نحو تحقيق إستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الداعمة للفئات المستفيدة منها التي تدعو إلى التحول من الرعوية إلى التنموية، ومن الاحتياج إلى الإنتاج بهدف تعزيز جهود الدولة ورؤيتها المستقبلية.جاء ذلك خلال رعايته نيابة عن مدير عام فرع الوزارة عبدالله آل طاوي احتفاء جمعية نفع الخيرية بتسليم شهادات (120) من مستفيدي ومستفيدات الجمعية يمثلون (53) فتاة من الدورات الحرفية والدورات المهنية و الدورات التطويرية، وكذلك (67) من أبناء الجمعية في الدورات المهنية والتطويرية، إلى جانب افتتاح عدد من الأقسام الجديدة الحرفية والمهنية بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة سعد بن علي الشهراني، الذي أشاد بمستوى العمل الاحترافي الذي تقدمه الجمعية في مجال العمل الخيري من خلال هذه البرامج التي تحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة ممثلة بالوزارة، وجعل مستفيدي الجمعية قادرين ذاتياً، بالاعتماد على أنفسهم وفتح المجال لهم للاستفادة من الفرص المتاحة سواء بالممارسة في السوق أو من المنزل.وأكد حرص فرع الوزارة على النجاح والتميز في هذه البرامج التي تقدمها الجمعية لتمكين الأسر وأبناء وبنات الجمعية من الأيتام من اكتساب المهارات المهنية تحت أيدي خبراء وخبيرات في التدريب التقني والمهني.وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد الزهراني أن الجمعية حالياً تقدم خدماتها لـ1864 يتيما ويتيمة، و2450 أسرة، مشيراً إلى تخصيص سلة نفع الغذائية لـ800 أسرة شهرياً، وصرف مبلغ 97000 ريال شهريا لـ97 أسرة محتاجة بواقع ألف ريال لكل أسرة، وأكد أن 13709 أُسر استفادت من خدمات الجمعية في العام 2017، وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من خدماتها في العام ذاته 56886 فرداً.يذكر أن جمعية نفع الخيرية عملت منذ إطلاق دوراتها التدريبية والتأهيلية على تأهيل 104 فتيات وسيدات في الدورات الحرفية في تصفيف الشعر، صناعة السجاد، صناعة السبح، الخياطة، صناعة العطور، ودورة الدوكوباج، و79 فتاة من الدورات المهنية في تخصصات اللغة الإنجليزية التأسيسي والأول والثاني، والتطبيقات المكتبية للحاسب الآلي، وقواعد البيانات، وكذلك 247 فتاة في مجال الدورات التطويرية، فيما استفادت 320 فتاة وسيدة من الدورات التطويرية بالشراكة مع بعض الجمعيات النسائية بالمنطقة.كما تم تأهيل 183 شاباً من أبناء الجمعية في الدورات المهنية في تخصصات طباعة سلك اسكرين، الحاسب الآلي، تطبيقات مكتبية، الأكسس 1ـ2، والفوتوشوب، وتأهيل 838 من الدورات التطويرية، وكذلك افتتاح مشاريع 12 أسرة ممن امتلكن مشاريعهن في المجالات التي تم تأهيلهن عليها في مجالات صناعة السجاد والسبح والخياطة.