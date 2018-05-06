كشف وزير النقل المهندس نبيل العامودي أن التشغيل التجاري لقطار الحرمين سيكون في الربع الثالث من عام 2018 الحالي، واصفا إياه بأنه «القطار الأسرع في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنه سيستوعب 60 مليون مسافر سنوياً.في أول جلساته لدى حضوره منتدى مكة الاقتصادي، تحدث الوزير العامودي حول أهمية منطقة مكة المكرمة وفرص الاستثمار التي توفرها في مجال النقل بالمنطقة، إذ قال: «تحظى منطقة مكة المكرمة بالدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ وتعمل وزارة النقل على ترجمة هذا الدعم لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق رؤية السعودية 2030».وحول مطار جدة، قال وزير النقل: «مشروع مطار الملك عبدالعزيز أكبر بـ5 مرات وبطاقة استعيابية 50 مليون مسافر في العام، وستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في هذا الشهر بإذن الله».