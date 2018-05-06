أوقف 16 شخصا في ماليزيا بعد اعتراض ناقلة نفط على متنها 127 مهاجرا سريلانكيا كانوا يحاولون على الأرجح الوصول إلى أستراليا ونيوزيلندا، حسب ما أعلنت السلطات.وأكد قائد الشرطة الوطنية محمد فوزي هارون في بيان أنه تم اعتراض ناقلة النفط «ايترا» الثلاثاء في المياه الماليزية قبالة سواحل ولاية جوهور الجنوبية.وكان بين المهاجرين على متن السفينة 24 امرأة وتسعة أطفال.وأعلن قائد الشرطة توقيف 16 شخصا متورطين في «شبكة دولية» لتهريب البشر. وقد ألقي القبض على ثلاثة إندونيسيين وأربعة ماليزيين على متن مركب صيد كان يُستخدم لنقل المهاجرين من شاطئ جوهور إلى ناقلة النفط.وتم توقيف أربعة ماليزيين في عاصمة الولاية، جوهور بهرو وماليزياً خامساً في مدينة بينانغ في الشمال.وأشار قائد الشرطة إلى القبض على أربعة أشخاص من سريلانكا على متن ناقلة النفط، يهربون مهاجرين منذ 2017.وتم توقيف الـ127 مهاجرا الذين كانوا على متن الناقلة لانتهاك قوانين الهجرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. ولم يعرف مكان احتجازهم حتى الساعة.