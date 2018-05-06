نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 13470 جولة تفتيشية في قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) بمختلف مناطق المملكة؛ بهدف التحقق من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع.وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من (6 ربيع الآخر) الماضي واستمرت حتى (22 جمادى الآخرة) الماضي، أسفرت عن التزام 11416 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2054 منشأة.وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 2210 مخالفات، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 1970 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 240 مخالفة.ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.وقال أباالخيل: «إنّ الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات، بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرارات التوطين»، مؤكداً على أن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع، مبيناً أن توطين القطاعات الحيوية الذي تعمل عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.ودعا المتحدث عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني «معا للرصد»، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفًا أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).