نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف 490 جولة تفقدية ميدانية على المنشآت السياحية بالمحافظة خلال الربع الأول من العام الحالي، شملت مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات السياحية.وبيَّن مدير عام الهيئة بالطائف الدكتور علي آل زايد، أن هذه الجولات تهدف لتطوير وخدمة السياحة المحلية، والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق وجودتها بالمدينة ومواقعها السياحية للتسهيل على السياح وراحتهم، ومتابعة تنفيذ برنامج توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني في المحافظة بما يفتح المزيد من فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن حملات الرقابة والتفتيش التي نفذت شملت منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة والرحلات السياحية.ونوه بالتحسن المستمر في مستوى الخدمات المقدمة للزوار والسائحين، مبيناً أن هذه الجولات يشارك بها مختصون من إدارة التراخيص في فرع الهيئة للتأكد من نظامية الأنشطة السياحية وفق اللوائح والتصنيفات التي حددتها الهيئة، ومستوى النظافة في قطاع الإيواء، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في مكان واضح، إضافةً إلى مراقبة توفر وسائل السلامة في هذه المرافق.يذكر أن سياحة الطائف تبذل جهوداً مكثفة استعداداً للموسم السياحي لتكون منشآت الإيواء السياحي في المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار والمصطافين والسياح، والعمل على تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء بمرافق الإيواء السياحي سواء في الطائف أو المواقع السياحية.