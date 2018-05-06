بدأت اليوم (الأحد) الفرق الرقابية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، المرحلة الرقابية ضمن حملة منع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، التي أطلقتها وزارة الصحة للتأكد من تطبيق قرار منع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، والتزام الصيدليات الخاصة بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية من طبيب مختص.



وأوضح المتحدث باسم «صحة القنفذة» إبراهيم المتحمي، أن الحملة تنطلق اليوم، وتستمر لمدة سبعة أيام، وتنفّذ من قبل إدارة الالتزام بـ«صحة القنفذة».



وذكر مدير إدارة الالتزام بصحة القنفذة حسن الشيخي أن الحملة تشمل صيدليات القطاع الخاص بمحافظة القنفذة ومحافظة العرضيات والمراكز والقرى التابعة لها، وتم تشكيل فرق للقيام بجميع الجولات اللازمة للتاكد من تطبيق القرار.