بدأت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ حملة رقابية في جميع مناطق المملكة بهدف التأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، وذلك على جميع الصيدليات العاملة في المملكة.وأكدت الوزارة ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة لذلك، مع احتفاظ المريض بالوصفة، كما أنه بالإمكانية صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي، وأهابت في نفس الوقت بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة 937.وكانت الوزارة قد حذرت من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، مشددة على أهمية الإلتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يحظر على الصيدلي أن يصـرف أي دواء إلا بوصفة طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه بمزاولــة المهنــة فــي المملكــة.وأبانت أن من يخالف ذلك فإنه ستطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل (غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر)، حيث يمثل أخذ المضادات الحيوية من دون وصفة طبية خطراً كبيراً على المجتمع، ما يؤثر على الصحة العامة.يذكر أن وزارة الصحة تُنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في مختلف المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.