واس (عدن)فرضت قوات الجيش الوطني اليمني سيطرتها على موقعين جديدين في منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب، عقب معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأكد مصدر عسكري يمني، أن الجيش استعاد موقعين كانت تتمركز فيهما الميليشيا جنوب تبة المطار بصرواح.
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الموقعين جاء إثر هجوم شنته قوات الجيش مستهدفاً مناطق تمركز الميليشيا بصرواح غرب مأرب.
ولقي عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين في تلك المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار مخلفين ورائهم جثث قتلاهم وعتاد وأسلحة.
وتشهد جبهات صرواح مواجهات مستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث مثلت منطقة استنزاف للميليشيا الانقلابية التي تكبدت فيها خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.