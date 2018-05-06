وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.وتبدأ فترة المنع من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد.وقد جاء توجيه الفيصل للراغبين بأداء الصلوات بالتوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف.وفي ما يتعلق بجانب الاعتكاف، فقد تم تخصيص دور القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع محددة في التوسعة الشمالية حسب الحاجة.يذكر أن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة جاءت رغبةً في تعزيز الإيجابيات التي تحققت بفضل الله عز وجل ثم بتكاتف جهود جميع الجهات العاملة بالمسجد الحرام، واستمراراً في تحقيق الأهداف والفوائد من الإجراءات التي طبقت في موسم رمضان الماضي 1438 ومنها إخلاء ساحة المطاف للمعتمرين والطائفين.