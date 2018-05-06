اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد)، خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين بعد دهم منازلهم بصورة وحشية في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وتم اقتيادهم إلى مركز اعتقال وتحقيق في المدينة المقدسة.من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين مقدسيين من سكان الحي الأفريقي الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس"، وتم اقتيادهما إلى مركز تابع للاحتلال في المدينة.