ذكر مسؤولون أن قوات أفغانية مدعومة بضربات جوية استعادت منطقة في إقليم بدخشان الشمالي الذي كان مقاتلون من حركة طالبان سيطروا عليه الأسبوع الماضي، وأضافوا أن القتال مستمر في أنحاء أفغانستان.وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية صنع الله روحاني إن قوات الجيش والشرطة مدعومة بضربات جوية استعادت أمس (السبت) منطقة كوهيستان التي كانت سقطت في يد المسلحين يوم الخميس، مضيفا أن مقاتلي طالبان اضطروا إلى التراجع في منطقة تيشكان حيث سيطروا على عدد من نقاط التفتيش.وتابع «سقط عدد كبير من الضحايا بين صفوف طالبان لكن ليس هناك معلومات محدثة عن العدد بالتحديد إذ إن المنطقة نائية ونظام الاتصالات بها ضعيف».ومع بدء هجوم الربيع السنوي لطالبان، وقعت أعمال عنف في عدد من أنحاء البلاد.وقال المتحدث باسم حاكم إقليم بكتيا عبدالله حسرت إن مسؤولا بأحد أحياء الإقليم الواقع على الحدود مع باكستان من بين خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار سيارة ملغومة في وقت متأخر من مساء أمس (السبت).ونفذ انتحاري هجوما بسيارة ملغومة أمس أيضا مستهدفا منزلا تابعا لقائد شرطة قندهار عبدالرازق في سبين بولداك على الحدود مع باكستان. ولم يصب عبدالرازق في الهجوم الذي أكد وقوعه.وعبدالرازق من الشخصيات مرهوبة الجانب في قتال طالبان ونجا من عدة محاولات اغتيال من قبل.