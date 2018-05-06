اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مسارات تدريبية لقياداتها من نواب المحافظ ومديري العموم والإدارات ونوابهم من الصف الثاني، شملت 24 برنامجاً تدريبياً تغطي تسع جدارات وظيفية تنفذ خلال السنوات الخمس القادمة.وبدأت إدارة التدريب في المؤسسة يوم الثلاثاء الماضي بمتابعة محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، تنفيذ الخطة التدريبية للقيادات عبر برنامج إدارة المعرفة.وأكد نائب محافظ المؤسسة للخدمات المساندة الدكتور خالد أبا الخيل، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بموضوع المعرفة وسر الاهتمام بها في الآونة الأخيرة من قبل المؤسسات الرائدة وأهميتها الحالية والمستقبلية، وإمكانية البدء بتطبيقها وممارسة مبادئها في المؤسسة، وتعريفهم بمفهومها والحاجة لإدارتها في المؤسسات، إضافة إلى اطلاعهم على أنواع المعرفة وتصنيفها، وتزويدهم بعوامل نجاح إدارة المعرفة في المؤسسات، والتعريف بالخطوات الأساسية في تطبيق إدارة المعرفة.وأضاف الدكتور أبا الخيل، أن إدارة التدريب عملت على البحث والاستقطاب للمدربين أصحاب الخبرات العلمية والعملية للاستفادة منهم في تدريب قيادات المؤسسة، مشيراً إلى أن هذه المسارات تأتي ضمن مستهدفات المؤسسة في إطلاق هويتها الجديدة من خلال توفير برامج تدريبية تتوافق مع رؤية المؤسسة وبرامج التحول الإستراتيجي ورؤية المملكة 2030.